Niğde'de kahvehaneye tombala baskını: 68 gözaltı
03 Kasım 2016 Perşembe, 23:00
NİĞDE (AA) – Niğde’de tombala oynatıldığı belirlenen bir kahvehaneye yapılan operasyonda 68 kişi gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, istihbari çalışma üzerine Efendibey Mahallesi, Giray Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katında yeni açıldığı belirlenen kahvehaneye baskın düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadığı gerekçesiyle 68 kişi gözaltına alındı.
Tombala oynatılan malzemelerle bingo makinesine de el konuldu.