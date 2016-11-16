Niğde'de “Kar Kaplanı”nın ilk kar sevinci

NİĞDE (AA) – Niğde’de çevresinde “Kar Kaplanı” olarak adlandıran 50 yaşındaki Mehmet Demirtaş, mevsimin ilk karının yağmasıyla soyunarak kar banyosu yaptı.

Kent Merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte, Dere Mahallesi’ndeki bir parka giden Demirtaş, kar yağışına aldırmadan çıplak halde soğuk havaya meydan okudu.

“Kar Kaplanı” Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır kar banyosu yaptığını belirterek, “Fotoğrafçı olmanın verdiği hevesle kar fotoğrafı çekmek için zaman zaman yüksek yerlere çıkıyoruz. Kar görünce dayanamıyorum soyunup karın içine giriyorum bu da hoşuma gitti, zaman içerisinde vücudum da alıştı.”dedi.

Yaklaşık, 2 bin 500 rakımda eksi 10 derecede de kar banyosu yaptığını anlatan Demirtaş, şöyle devam etti:

“Hasan Dağı, Erciyes, Nemrut, Kaçkarlar’da en az 2 bin 500 rakımda eksi 10 derecede kar banyosu yaptım. Dışarıdan üşüyormuşum gibi gelebilir ama şu anda soğuğu hissetmiyorum. Ne kadar kar banyosu yaparsam grip gibi hastalıklardan uzak kaldığımı söyleyebilirim. Mikrop, dağda ya da karda değil, insanların kendinde çünkü en çok tokalaşma ve öpme ile aktarıldığını düşünüyorum. Mikropları karda yok ettiğimi düşünüyorum.”

Demirtaş’ın soyunduğunu gören çevredeki gençlerden15 yaşındaki Çağrı Ok ise “Ağabeyi gördük bir anlık heyecanla bizde soyunduk. Denedik hoşumuza gitti, bakalım ilerleyen yıllarda devam edeceğiz.”