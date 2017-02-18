Niğde'de kick boks “dan” sınavı yapıldı

NİĞDE (AA) – Niğde’de kick boks siyah kuşak “dan” sınavı gerçekleştirildi.

5 Şubat Spor Salonu’nda düzenlenen siyah kuşak 1. 2. 3. ve 4. ‘dan’ sınavlarında faklı illerden gelen 50 siyah kuşak sporcusu başarılı oldu.

Sınavda başarılı olan Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu’nun oğlu Törehan Peynircioğlu, belgesini babasından aldı.

Başarı gösteren diğer sporculara, Vali Peynircioğlu, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve diğer protokol üyeleri belgelerini verdi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde’de yapılan faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Demir, “Yaptığımız sınavlara çevre illerimizden antrenörlerimiz, komisyon üyelerimiz ve sporcularımız katıldı. 50 sporcumuz sınava girdi ve hepsi başarılı oldu.” dedi.