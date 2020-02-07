Niğde'de “Marka Kent Proje Raporu ve Logo Lansman”ı yapıldı

NİĞDE (AA) – Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan "Marka Kent Proje Raporu ve Logo Lansman"ı yapıldı.

Valisi Yılmaz Şimşek, bir otelde düzenlenen programda, Kapadokya'nın güney kapısı olan Niğde'nin, farklı kültür ve inançlara ait tarihi değerlere sahip olmasının yanında önemli doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Demirkazık Dağının dünyada ve Türkiye'de en önemli dağcılık merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Şimşek, projeyle kentin bu avantajlarını fırsata dönüştürerek şehri markalaştırmayı, orta vadede de turizm ve kültür kenti olmayı hedeflediklerini anlattı.

Şimşek, proje kapsamında, Niğde, Mersin, Adana, İzmir, İstanbul ve Anakara'da sekiz arama konferansı düzenlediklerine belirterek, şunları kaydetti:

"Valilik önünde kurulan çadırda üç hafta süreyle yüz yüze anket uyguladık. Ayrıca internet ortamında anketler düzenleyerek daha geniş bir kitleye ulaşmaya çalıştık. Bu süreçte elde ettiğimiz sonuçları 20 Haziran 2019'da konunun uzmanlarından oluşan geniş katılımlı bir çalıştayda masaya yatırdık. Elde edilen bulguları bilimsel yöntemlerle analiz ederek sonuç raporunu hazırladık. Sonuç raporunu kitapçık haline getirerek tüm paydaşların ve bilgi kullanıcıların yararlanmasını amaçladık. Büyük bir titizlikle hazırlanan proje sonuç raporunun ve ortaya konulan yol haritasının Niğde'nin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra yapmamız gereken oluşturulan bu yol haritasının ivedilikle uygulamaya konmasıdır. Bunda sonraki süreçte de proje çıktılarının uygulanmasının takipçisi olacağımı özellikle belirtmek istiyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise projenin sonuç raporunun ortaya koyduğu sonuçların ve oluşturulan yol haritasının Niğde'nin geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun da projenin Niğde'nin markalaşması yolunda birçok engeli aşarak kentin ufuk çizgisini belirleyeceğini dile getirdi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise Niğde'nin marka kent yolunda güzel işlerin yapılacağı bir yolun başlangıcında olduklarını aktardı.

Projenin koordinatörü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutlu Başaran Öztürk de 22 ay süren projede kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 22 ay süren proje çalışmaları kapsamında, kentin tanıtım videosu hazırlandı, markalaşması için yapılabilecek yol haritaları kitap haline getirildi. Şehrin logosunda da turkuaz renkte Niğde yazısı, üzerinde ihtişamı ve heybeti simgeleyen Torosların en yüksek zirvesi Demirkazık Dağı bulunuyor.