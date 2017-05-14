Niğde'de muhtarlara “Whatsapp İhbar Hattı” anlatıldı

NİĞDE (AA) – Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, yeni faaliyete geçirdikleri “Whatsapp İhbar Hattı” hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Uçmazbaş, Niğde Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda, muhtarlardan gelen talep ve şikayetlere özel önem verdiklerini ve bunları ivedilikle çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Aydınlatma ihbarlarını en geç 72 saatte giderdiklerini dile getiren Uçmazbaş, MEDAŞ’ın yeni faaliyete geçirdiği “Whatsapp İhbar Hattı” hakkında da muhtarlara detaylı bilgi verdi.

Müşterileriyle interaktif bir etkileşim sağlama gayretinde olduklarını aktaran Uçmazbaş, bu bağlamda Whatsapp üzerinden ihbar hattı oluşturduklarını, yeni sistem sayesinde muhtarların, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında MEDAŞ yetkililerine anında ulaşım sağlayabileceklerini ifade etti.

Toplantıya, çok sayıda muhtar katıldı.