Niğde'de öğrenciler projelerini sergiledi

NİĞDE (AA) – Niğde’de, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılan fuarda öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları 20 projeyi sergiledi.

Fuarda, yangınlarda can kurtarması amacıyla hazırlanan ve “Fire Verme” adlı proje dikkat çekti.

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Yusuf Önder Akyol’un danışmanlığında 11. sınıf öğrencileri Cesur Batur ve Oğuzhan Ay’ın hazırladığı proje, yurt gibi toplu yaşama alanlarında çıkabilecek yangınlarda can kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Proje danışman öğretmeni Yusuf Önder Akyol, “Fire Verme” adını verdikleri projenin, sistemin kurulduğu binada yangın çıkması durumunda oluşacak duman sonucunda 30 saniye içerisinde sistemin alarm vererek devreye girdiğini belirtti.

Alarmın devreye girdiği anda yangın merdivenlerindeki kapılar başta olmak üzere, sisteme tanımlanan ev kapılarının kendiliğinden açıldığını söyleyen Akyol, böylelikle uykuda dahi olsa insanların alarm sesiyle uyandığını ve kapılardan rahatça çıkarak yangın sonucu yaralanmaktan ve ölmekten kurtulmuş olacağını anlattı.

Projeyi hazırlayan öğrencilerden Batur ise, projeyi 250 liraya mal ettiklerini söyledi.

Batur, sistemin yangınlarda can kaybının önlenmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.