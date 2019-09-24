Niğde'de “Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması”
NİĞDE (AA) – Niğde Belediyesince düzenlenen "Okullar Arası Atık Pil Toplamaya Yarışması"nda dereceye giren okullara ödülleri verildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesince doğanın korunması ve çevre temizliği bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla ilk ve ortaokullar arasında atık pil toplama yarışması düzenlendi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, 360 kilogram pil toplayan ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Niğde İlkokulu ve Ortaokul'u birinci, 127 kilogramla 5 Şubat Ortaokulu ikinci oldu.
Belediye Başkanı Emrah Özdemir, dereceye giren okulları ziyaret ederek ödüllerini verdi.
Özdemir, "Çocuklarımızda çevre temizliği bilinci oluşturarak doğanın korunması, gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakma adına bu projemizi önemsiyoruz. Duyarlılıklarını ortaya koyarak, geri dönüşümü sağlanan atıklarla çevre temizliği başta olmak üzere ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, dereceye giren okullarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Bitkisel Atık Yağ Toplama" ve diğer yarışmaların bu sene de devam edileceği belirtilerek, katılımcıların Niğde Belediyesine başvuru yapmaları gerektiği aktarıldı.
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