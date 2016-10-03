Niğde'de polis ekiplerine motosiklet eğitimi

NİĞDE (AA) – Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığından 2 görevli, Niğde’de 22 polise motosiklet eğitimi vermeye başladı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde verilen eğitim, Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Hakan Kaplan ve 22 polisin katılımıyla başladı.

Eğitmeni İbrahim Gencer, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitimin, bir haftası interaktif olmak üzere 37 gün süreceğini söyledi.

Gencer, şöyle konuştu:

“Bilgi, beceri ve yeteneklerimiz ne ise buradaki arkadaşlarımıza aktarabilmek amacıyla buraya gelmiş bulunuyoruz. Bu eğitim, motosiklet kullanımının temelini oluşturuyor. Arkadaşlar görevlerinde yavaş yavaş kendilerini geliştirecek. Eğitimimiz bir evin temeline benziyor. Temelini sağlam attıktan sonra arkadaşlarımız tecrübe ile yavaş yavaş kendilerini geliştirecek, iyi bir motosiklet sürücüsü olarak görevlerine çıkacak. Amacımız bu düzeyde bunları geliştirmek.”