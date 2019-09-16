Niğde'de sigara kaçakçılığı
NİĞDE (AA) – Niğde'de bir tırda, 11 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çalışma kapsamında Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde şüphe üzerine M.B.B. yönetimindeki tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada, 55 bin paket içinde 11 milyon adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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