Niğde'de sobadan zehirlenen çift tedavi altına alındı

NİĞDE (AA) – Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi 67. Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden 65 yaşındaki Hüseyin ve 60 yaşındaki eşi Nevriye Gündoğu’dan haber alamayan yakınları, durumu soba zehirlenmesi şüphesiyle 112’ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapıyı açamayınca polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, balkon kapısından girdikleri evde Gündoğu çiftini baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift, Niğde Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.