Niğde'de Suriyeli ailenin kaldığı ev yandı

NİĞDE (AA) – Niğde’de, Suriyeli ailenin kaldığı ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Suriyeli ailenin ikamet ettiği İmam Hatip Meydanı Soyer Sokak’taki 4 katlı apartmanın son katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evden tahliye edilen Suriyeli ailenin 8 ferdinden 3’ü, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.