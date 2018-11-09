Niğde'de tabanca, bıçak ve mermi ele geçirildi

NİĞDE (AA) – Niğde'de uygulama noktasında bir ticari taksiden 3 tabanca, çok sayıda mermi ve özel yapım bıçak ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin devamlılığı için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Bor yolunda yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir ticari araçta yaptıkları aramada, çeşitli markalarda 3 tabanca, 2 şarjör, çok sayıda tabanca mermisi, sustalı ve sabitlenebilir özel yapım bıçak ele geçirdi.

Aracın sürücüsü Y.A, gözaltına alındı.