Niğde'de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
NİĞDE (AA) – Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda taşınabilir güç kaynağı içine gizlenen uyuşturucu bulundu.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulukışla ilçesinde R.Y. ve H.O.B.'nin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kısa süren takibin ardından durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 19,08 gram eroin, 2,71 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Bu kişilerle bağlantısı olan S.K'nin ilçedeki evinde de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş 7,36 gram sentetik uyuşturucu,1,34 gram eroin, 3 hap, şüphelinin üzerinde de 300 miligram sentetik uyuşturucu ve 2,91 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden R.Y'nin 4 yıl 2 ay, S.K'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı öğrenildi.
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Niğde'de taşınabilir güç kaynağı içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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