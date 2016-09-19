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Niğde'de trafik kazası : 1 ölü, 7 yaralı

– Niğde’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı

19 Eylül 2016 Pazartesi, 03:50
Niğde'de trafik kazası : 1 ölü, 7 yaralı

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NİĞDE (AA) – Niğde’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cihan Beşer yönetimindeki 51 HU 176 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 MTA 27 plakalı otomobil, Niğde Çiftlik Karayolu, Tırhan köyü mevkinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Beşer, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobillerde bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 ölü, 7 yaralı trafik kazası

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