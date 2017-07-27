Niğde'de trafik kazası: 3 yaralı

NİĞDE (AA) – Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 51 HZ 104 plakalı kamyon, Niğde-Kayseri karayolu DİTAŞ kavşağında, Adalet K. (48) yönetimindeki 34 PH 9094 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Adalet K. ile araçta bulunan Emrah K. (21) ve Mustafa G (6), araçta sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.