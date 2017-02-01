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Niğde'de trafik kazası : 6 yaralı

– Hafif ticari araçla pikabın çarpıştığı kaza anı bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 19:15

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NİĞDE (AA) – Niğde’de hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Özdemir yönetimindeki 01 AJH 85 plakalı hafif ticari araç ile Sefa Girişik idaresindeki 20 U 6257 plakalı pikap, Alparslan Türkeş Bulvarı kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçta bulunan aynı aileden sürücü Mehmet, Mediha, Aleyna, Ayşenur ve Cemregül Özdemir ile diğer araç sürücüsü Sefa Girişik, yaralandı.

Ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevrede bulunan bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Niğde trafik kazası

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