Niğde'de uyuşturucu operasyonları

NİĞDE (AA) – Niğde’de polis ekiplerince geçen yıl yapılan uyuşturucu operasyonlarında, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 39 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 2016 yılında yapılan operasyonlarda, 206,5 kilogram esrar, 367 gram eroin, 116 gram metamfetamin 35,40 gram bonzai ve 3 bin 69 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalarda 328 şüphelinin yakalandığını, bunlardan hakkında adli işlem başlatılanlardan 39’unun tutuklandığı kaydedilen açıklamada, 27 zanlı hakkında da adli kontrol kararı alındığı bildirildi.