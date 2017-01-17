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Niğde'de uyuşturucu operasyonu

17 Ocak 2017 Salı, 13:45

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NİĞDE (AA) – Niğde’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 6’sı tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduran, kullanan, ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik düzenledi̇ği̇ operasyonda 78,72 gram eroin, 3,27 gram esrar, reçetesiz 12 uyuşturucu hap ele geçirdi, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden İ.Ç, İ.B, B.D, B.Y, S.D ve İ.K. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Niğde uyuşturucu operasyonu

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