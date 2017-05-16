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Niğde'de uyuşturucu operasyonu

– Operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 7’si tutuklandı

16 Mayıs 2017 Salı, 15:55

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NİĞDE (AA) – Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde ve ilçelerinde uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 kilo 689 gram esrar, 21,97 gram eroin, 19,80 gram metamfetamin, 2 gram kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 43 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7’si tutuklandı, 33’ü serbest bırakıldı.

Zanlılardan 3’ünün savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

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