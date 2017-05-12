Niğde'de yerli patates çeşitleri toprakla buluşturuldu

NİĞDE (AA) – Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli patates çeşitlerinin ekimi yapıldı.

Merkeze bağlı Çarıklı köyü ve Konaklı beldesinde gerçekleştirilen ekimde, “Onaran 2015 ve Fatih” çeşitleri toprakla buluşturuldu.

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, burada yaptığı açıklamada, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve ziraat odalarının iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yerli çeşit patateslerin demonstrasyon dikimlerine başladıklarını belirtti.

İlk kez yerli çeşit patates tohumunun Niğde’deki çiftçilerin tarlasına girdiğini ifade eden Pırlak, “Proje kapsamında Niğde, Nevşehir, Aksaray, Konya, Eskişehir, Adana ve Malatya illerinde de gösteri dikimleri devam edecektir. Demonstrasyon dikim çalışmalarının tamamlanmasının ardından da yerli patateslerin performanslarını görmüş olacağız.” dedi.