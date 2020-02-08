Niğde'de yılın başarılı yönetici ve eğitimcilere plaket verildi

NİĞDE (AA) – Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Niğde İl Temsilciliğince, 2019 yılının başarılı yönetici ve eğitimcilerine plaket verildi.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin uluslararası bir yapı olduğunu söyledi.

Konseyin, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da örgütlenme hakkına sahip olduğunu belirten Dim, şunları kaydetti:

"Mart ayından sonra yurt dışı temsilcilerimizi atamaya başlayacağız. Misyonumuz çok farklı. Meslek örgütü olmanın yanı sıra kamu diplomasisine destek veren bir yapıyız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın risk ve tehlikelerini ortaya koyduğumuz zaman tabi ki lobi faaliyetine ne kadar ihtiyacımızın olduğunu sizler takdir edersiniz. Bu noktada Küresel Gazeteciler Konseyi'nin farklı bir misyonu vardır."

Valisi Yılmaz Şimşek de törende emeği geçenlere teşekkür ederek, ödül alanları tebrik etti.

Konuşmanın ardından, 2019 yılında başarılı bulunan 11 yönetici ve eğitimciye plaket verildi.



Programa, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve Ömer Fethi Gürer, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Şaban Arslan, Bengü Türk Tv sunucusu Neşe Berberoğlu ve KGK'nin 55 il temsilcisi katıldı.

