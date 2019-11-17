Niğde'de yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
NİĞDE (AA) – Niğde'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana istikametine giden yük treni, Bor ilçesi ile Kemerhisar beldesi arasındaki hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 ABA 104 plakalı otomobile çarptı.
Otomobildeki Mustafa Büyükbalta (36) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Turgay Özil (43) ve Ferhat Büyükbalta (32), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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