Niğde'deki dolandırıcılık operasyonu

NİĞDE (AA) – Niğde'de hasarlı ve kilometresi düşürülmüş araçları internetten yüksek fiyata sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

İnternetten satış ilanı vererek, hasarlı ve kilometre kadranıyla oynanmış araçları gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatla çevre il ve ilçelerden müşterilere sattıkları ileri sürülen 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K, İ.Ç. ve A.A.P, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. E.E, G.S, M.V.A, M.Ç. ve İ.A, adli kontrol şartıyla salıverildi. N.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 iş yerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda, aralarında galerici, defterdarlık çalışanı ve oto ekspertizinin de bulunduğu 9 şüpheliyi, "nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına almıştı.