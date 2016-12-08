Niğde'nin “eşkıya”sına atla yemek servisi yapılmış

NİĞDE (AA) – Niğde’de 12 yıldır çeşitli suçlardan aranan ve önceki gün jandarma tarafından yakalanan, yöre halkının “eşkıya” olarak adlandırdığı zanlının ifadesinde, saklandığı yere, ailesinin yaz aylarında atla yemek servisi yaptığını söylediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda Altunhisar ilçesi Kınık mevkisinde bir bağ evinde yakalanan ve yöre halkının “eşkıya” olarak adlandırdığı H.B (33) ifadesinde, jandarmanın çok sayıda kişiyle yaptığı operasyonlardan köylüler ve civar köylerdeki çobanlardan haber alarak yıllardır kaçmayı başardığını anlattı.

Çobanlarla sürekli irtibat halinde olduğunu ve arazide jandarma gördüklerinde kendisine bilgi verdiklerini belirten H.B, köye herhangi bir yabancı araç girdiğinde dahi köylüler tarafından bilgilendirildiğini söyledi.

Araçları uzaktan takip ettiğini, köye gelen jandarmayı, tepelerde, kayalıkların arkasından takip ettiğini de aktaran H.B, yaz aylarında ailesinin kendisine atla yemek getirdiğini, ihtiyaçlarını gidermek için kısa süreli köydeki ikametine geldiğini ve bazı akşamlar evde kaldığını da belirtti.

Merkeze bağlı Fesleğen köyü yakınlarındaki dağlık bölgede yaşadığı bilinen ve hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kolluk kuvvetlerine direnme, tehdit, hırsızlık” suçlarından 13 ayrı yakalama kararı bulunan H.B, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda önceki gün Altunhisar ilçesi Kınık mevkisinde bir bağ evinde yakalanmış ve dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Zanlının, kardeşi H.B. tarafından kaçırıldığı öne sürülen 14 yaşındaki V.D’yi arama çalışmaları sırasında, dağlık alanda jandarma ekipleriyle temmuz ayında çatışmaya girdiği iddia edilmişti.