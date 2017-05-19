Dr. Nihat Hatipoğlu Ereğlililerle bir araya geldi.

Konferansta Ramazan ayının önemi ve değeri anlatıldı. Hem Ereğli Belediyesi, programa yoğun ilgi olmasından dolayı Kültür Merkezi’nin ara salonunda programı sinevizyondan da yayınladı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ramazan ayı, rahmetinden faydalanarak günahlardan arındığımız ve huzura kavuştuğumuz bir aydır. Allah herkese bu ayın faziletlerinden yararlanmayı nasip eylesin. Ereğli Belediyesi olarak Ramazan’ın Faziletlerini hürmet değerinde hocamız Nihat Hatipoğlu’ndan dinlemek istedik. Bizleri kırmayıp gelen Nihat hocamıza ve programımıza büyük alaka belirten kıymetli hemşehrilerimize teşekkürler” dedi.

Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Nihat Hatipoğlu ise, “Bu ay o kadar bereketli ama, insan bu ayda geçmişindeki kirleri, lekeleri bir anda atıp savurma şansını yakalar. Peygamber Efendimiz, bu aydaki büyük affın müjdesini Müslümanlara ‘Bir kimse, inanarak ve sevabını yalnızca Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır’ diyerek vermiştir. Oruç ibadeti, insanın istikrar, azla yetinme, sağlamlık ve dayanma gibi ahlaki güzelliklere sahip olmasına, aç kaldığı anlarda yaşadığı mücadeleyle, tok zamanlarında eline geçen nimetlerin değerini bilmesine ve bununla birlikte yoksulların karnını doyurma endişesiyle yaşayanların hallerini düşünüp onlara acınacak şey ve şefkat duygularıyla bakmasına niçin olur. Bu özelliğiyle ramazan ayı, insanların kendi iç dünyalarını nezaket etmesi, yoksulları doyurup gözetmesi, sevap ve ödülün bir fırsat olarak yakalanması bakımından rahmet, mağfiret, af ve bereket ayıdır. Bu ayı değerlendirelim çünkü yeniden bu avuç içi kavuşacağımızın garantisi yoktur. Sözlerime son verirken bu programla sizlerle bir araya gelmemizde vesile olan öncelikle Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.