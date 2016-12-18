Nihat Hatipoğlu: Türkiye eski Türkiye değildir

Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi müşterek “Peygamber’imizin izinde birlik, beraberlik ve kardeşlik” konulu bir program düzenledi. Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa hatip olarak Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katıldı.

Kur’lahza-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler de seslendirildi. Programın başlangıç konuşmasını yapan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, Kayseri’deki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diledi. Mardin’in dinlerin ve dillerin kenti olduğuna dikkat çeken Vali Yaman, bunun böyle devam etmesinin temennileri olduğunu aktardı.

Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise Türkiye’nin kayda değer bir ülke olduğuna aksan yaptı. Türkiye’nin eski Türkiye olmadığına uyarı çeken Hatipoğlu, insanların bundan böyle zulme razı olmadığını ve göz yummadığını ifade etti.

“Bizim, Mekke ve Medine’nin sigortası Anadolu’muz var.” diyen Hatipoğlu; “Sanmayın yalnızca Türkiye, Türkiye’dir. Türkiye bununla birlikte Mekke’dir, Medine’dir. Umarım her zaman beraber bu ülkeye layık oluruz.” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Vali Mustafa Yaman, Nihat Hatipoğlu’na plaket taktim etti.

Mehmet Salih Belirgin