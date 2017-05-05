Nişanlısından ayrıldı, intihara kalkıştı

Durum, saat 19.30 sıralarında Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Eşrefoğlu sokakta bulanan 4 katlı kullanılmayan binada meydana geldi. sözde, bir zaman önce nişanlısından ayrılan Erol K. psikolojik bunalıma girdi. İntihar etmek için cadde üstünde yer alan ve şehirsel mutasyon sebebiyle boşaltılarak yıkımına başlanan binanın dördüncü katına çıkan Erol K.’yı görebilen çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine durum yerine itfaiye, polis ve 112 Acele Sıhhat ekipleri sevk edildi. Kısa sürede durum yerine gelen polis ekipleri durumu gencin ailesine bildirdi. Aldıkları haber üzerine durum yerine gelen yakınlarının bir saatlik ikna çabasının arkasında Erol K. çıktığı binadan aşağıya indi.

Öte yana çevredeki vatandaşların olayı cep telefonuna tescil etmeleri ise uyarı çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.