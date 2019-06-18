Nitelikli eleman sorunu MEGİP ile çözülecek

SİVAS (AA) – Sivas'ta nitelikli eleman sorununun çözümü için Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Hikmet Canpolat ile Yasin Tekstil işveren vekili Turan Veske katıldı.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, nitelikli eleman sorununun iş dünyasının sürekli gündeminde olduğunu vurguladı. Bu soruna merhem olabilmek adına İŞ-KUR ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirten Vali Ayhan, istihdam seferberliği kapsamında MEGİP’in imzalandığını hatırlattı.

Sivas'ta ilk kez bu kapsamda yapılacak olan bir eğitim protokolünün hayata geçtiğini aktaran Ayhan, Yasin Tekstil İşletmeleri ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile işbirliği kapsamında, kompleci mesleğinde 100 kişilik kurs açılacağını ifade etti. Kursun, 1 Temmuz ile 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten Vali Ayhan, eğitimlerin toplam 840 saat, 105 fiili gün süreceğini anlattı.

Toplam mesleki eğitimin dörtte birlik süresinin bitiminde eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde 50’sinin işe girme fırsatı yakalayacağını vurgulayan Ayhan, “Kursiyerlerimiz, talepte bulunan işverene ait iş yerlerinde veya başka iş yerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilecektir. Yani 100

kursiyerimizin en az 50’si istihdam edilecektir. Hem istihdam açısından hem de nitelikli eleman yetiştirmek açısından bu eğitim, Sivas adına çok sevindiricidir." ifadelerini kullandı.

Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmalarının da sürdüğünü anımsatan Ayhan, Sivas'ı yatırımlarla cazip hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.