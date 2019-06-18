Nitelikli eleman sorunu MEGİP ile çözülecek
SİVAS (AA) – Sivas'ta nitelikli eleman sorununun çözümü için Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) imzalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürü Hikmet Canpolat ile Yasin Tekstil işveren vekili Turan Veske katıldı.
Ayhan, burada yaptığı konuşmada, nitelikli eleman sorununun iş dünyasının sürekli gündeminde olduğunu vurguladı. Bu soruna merhem olabilmek adına İŞ-KUR ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında iş gücü piyasasının talep ettiği niteliklerde iş gücünün yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirten Vali Ayhan, istihdam seferberliği kapsamında MEGİP’in imzalandığını hatırlattı.
Sivas'ta ilk kez bu kapsamda yapılacak olan bir eğitim protokolünün hayata geçtiğini aktaran Ayhan, Yasin Tekstil İşletmeleri ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ile işbirliği kapsamında, kompleci mesleğinde 100 kişilik kurs açılacağını ifade etti. Kursun, 1 Temmuz ile 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten Vali Ayhan, eğitimlerin toplam 840 saat, 105 fiili gün süreceğini anlattı.
Toplam mesleki eğitimin dörtte birlik süresinin bitiminde eğitime devam eden kursiyerlerin en az yüzde 50’sinin işe girme fırsatı yakalayacağını vurgulayan Ayhan, “Kursiyerlerimiz, talepte bulunan işverene ait iş yerlerinde veya başka iş yerlerinde sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe başlatılmak şartıyla istihdam edilecektir. Yani 100
kursiyerimizin en az 50’si istihdam edilecektir. Hem istihdam açısından hem de nitelikli eleman yetiştirmek açısından bu eğitim, Sivas adına çok sevindiricidir." ifadelerini kullandı.
Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde altyapı çalışmalarının da sürdüğünü anımsatan Ayhan, Sivas'ı yatırımlarla cazip hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.
-
“Haydi Çocuklar Ekran Dışına, Kur'an'la Buluşmaya”
-
Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi açılışında sona doğru
-
Yaralı bulunan tilkiye ameliyat
-
Nitelikli eleman sorunu MEGİP ile çözülecek
-
Özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu
-
Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]