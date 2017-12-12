Nogay gençlerinden İsrail ve ABD’nin Kudüs tutumuna tepki
Nogay Türkleri gençleri, Edige Han Futbol Ligi müsabakası öncesinde Kudüs için alınan haksız kararı protesto etti. Sporcular maç öncesinde, Kudüs için “Mescid-i Aksa onurumuzdur” ve “Özgür Kudüs için ayaktayız” pankartları açarak Trump’ın tutumunu protesto etti. Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Dernek Başkanı Ömer Aktürk yaptığı basın açıklamasında, “Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak açıklaması yeni işgallerin, yeni çatışmaların fitilini ateşlemiştir. Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır.Amerika ve İsrail’in tavrını asla kabul etmiyoruz. Kudüs Mescid-i Aksa’yı içinde barındırıyor. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil tüm müslüman aleminindir. Kudüs Mekke ve Medine gibi bizim için kutsaldır. İsrail ve Amerika’nın bütün müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa’da ibadet özgürlüğünü kısıtlamasını asla kabul etmiyoruz. İslam alemi bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kutsal değerlerine ve emanetlerine her zaman sahip çıkacaktır” ifadelerini kullandı.
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