Nokta dergisi yöneticilerine 22,5 yıl hapis

Kapatılan Nokta dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ile Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik” ve “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 14’üncü Ağır Canice Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar Murat Çapkın ve Cevheri Güven katılmadı. Sanıklar adına duruşmada hazır bulunan avukat Ömer Tekin Türker, mahkeme heyetine yazılmış savunma dilekçesi sundu. Sanıkların avukatı Türker, delil durumu ve savunmalarının dikkate alınarak müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanıklar Cevheri Güven ve Murat Çapan’ı “Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana kışkırtma” suçundan 22 sene 6’şar ay hapse çarptırdı. Kaçma ve saklanma ihtimallerinin bulunmasını gerekçesiyle sanıkların hüküm ile birlikte tutuklanmalarına karar veren duruşma, bu nedenle haklarında tutuklanmalarına karşın yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.

Duruşma, Nokta dergisinin dava konusu 14 Eylül 2015 ve 2 Kasım 2015 tarihli nüshalarının dosyada delil olarak saklanmasına, birleştirme kararı verilen diğer nüshaların ise imhasına hükmetti. öte yandan, her iki sanığın da “terör örgütü propagandası yerine getirmek” suçundan beraatına karar verildi.

2015 seçimlerini sabote etmeye çalıştıkları bahis edilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Nokta dergisinin 24’üncü sayısında Güven ve Çapan’ın yayınlamış oldukları dergide demokratik olarak yapılan Kasım 2015 seçimini sabote etmeye çalıştıkları gerekçesiyle “Türkiye Cumhuriyeti hükümetine aleyhinde silahlı isyana tahrik” suçundan 15 yıldan 20 yıla dek hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Soruşturma aşamasında tutuklanan her iki sanık da 25 Aralık 2015 tarihli ilk duruşmada terhis edilmişti.

İkinci iddianame montaj fotoğraf sebebiyle hazırlanmıştı

Nokta dergisinin 18’inci sayısının kapak sayfasında ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, arkasında şehitlerimize ait Türk bayrağı asılı tabutlar bulunduğu halde cep telefonu ile gülümseyerek öz çekim yaparken gösterir montajlama bir resim nedeniyle sanıklar hakkında ikinci bir iddianame hazırlanmıştı. “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, aynı mahkemede birleştirilmişti.

Başak Akbulut