Nomofobi her 15 dakikada bir telefona baktırıyor

KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Aydın, Türkiye'deki cep telefonu kullanıcılarının her 15 dakikada bir telefonuna baktığını ve günde yaklaşık 150 kez de telefonun yanında olup olmadığını kontrol ettiğini belirtti.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptıkları internet bağımlılığı testleri ve akademik çalışmalar ile üniversite öğrencileri üzerinde yapılan alan çalışmaları sonucunda, kontrolsüz internet kullanımının insan sağlığına zarar verdiğini söyledi.

Çatışmacı ailelerin ve sürekli uyarılan çocukların, teknoloji bağımlılığına daha yatkın olduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Dünyada teknoloji bağımlılığının yaygınlığı yüzde 10'dur. Bu oran Türkiye'de, dünya ortalamasına çok yakın yani 9,7 seviyesindedir. Bu da her 10 kişiden birinin teknoloji bağımlısı olduğunu gösteriyor. Çin'de yüzde 11, Japonya'da ise yüzde 4 seviyesindedir. İşsizlik oranının yüksekliği, amaçsızlık, hedefsizlik, içe kapanıklık ve toplumdan soyutlanma arttıkça bu oran daha da artıyor. Bizim de yaptığımız çalışmalar neticesinde teknoloji bağımlılığı olan her 3 öğrenciden birinin ders başarısının daha düşük olduğunu tespit ettik. Bu durum her geçen gün daha da artıyor. Aileler çocuklarının başarılı olmasını istiyor ama öğrenciler internetten bağlantılarını koparmayınca ders başarısı da haliyle düşüyor."

– "Telefonlardaki mavi ışık filtrelerinin faydasının olduğunu düşünmüyoruz"

Aydın, teknoloji bağımlılığına karşı ailelerin daha dikkatli olmalarını tavsiye ederek, şöyle devam etti:

"Öğrencilere tavsiyemiz, özellikle akşam saatlerinde kesinlikle mavi ışığa maruz kalmasın ve bu durumdan kendilerini sakındırsın. Çünkü o saatlerde mavi ışığa maruz kalmamız melatonin hormonumuzu baskılıyor. Bu hormon da hangi hormonun ne şekilde salgılanacağını, uyku düzenimizi ve ritmimizi belirliyor. Bu yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin cep telefonu ve tabletteki mavi ışığa maruz kalmamız, biyolojik saatimizi alt üst ediyor. Gündüz saatlerinde uykusuzluk, dikkat yetersizliği, konsantre olamama gibi sorunlarla karşılaşmamıza yol açıyor. Bu da ders başarımızı olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda telefonlardaki mavi ışık filtrelerinin faydasının olduğunu düşünmüyoruz."

– "Çocuklarda daha yaygın şekilde görülüyor"

Yatmadan 4 saat önce telefonun kapatılması gerektiğini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Nomofobi, cep telefonu yanında olmayan kişinin huzursuz ve gergin olma durumudur. Bu bağlamda nomofobiye bağlı olarak kişi, her 15 dakikada bir telefonuna bakıyor ve günde 150 kez de telefonunu kontrol ediyor. Bu durum özellikle çocuklarda daha yaygın şekilde görülüyor. Yine kişi nomofobiye bağlı olarak telefonu akşam yatarken yastığının altına koyuyor. Telefondan uzaklaşmaması sonucunda hem radyasyona hem de mavi ışığa maruz kalıyor. Bu da problemli durumlarla karşılaşmamıza yol açıyor."