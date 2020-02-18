NTSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO), Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

NTSO Meclis Başkanı Seyit İnce, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni yılın ekonomide olumlu hareketlenmelerle başladığını, 2020 yılının iş insanları ve yatırımcılar açısından umut verdiğini kaydetti.

NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ise faizlerde yaşanan düşüş ile ülke ekonomisinde canlanmanın başladığını ve bunun devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Çin'de yaşanan salgın ile ekonomik sıkıntıların Türkiye için iyi bir fırsat olabileceğini ve iş dünyasının bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Parmaksız, "Çin'de meydana gelen salgın hastalığın ardından Çin ekonomisinde yaşanan sorunlar belki de Türk ekonomisine daha iyi bir ortam yaratacak. Önümüze yeni fırsatlar çıkacak. Bazı sektörlerimiz Avrupa'ya daha çabuk girme imkanı yakalayacak. TOBB ile hükümet arasında bir takım görüşmeler devam ediyor." dedi.

Toplantıya davetli konuk olarak katılan Belediye Başkanı Rasim Arı da belediyenin çalışmaları ile ilgili iş insanlarına bilgi aktardı, hayata geçirmeyi hedefledikleri projelerini paylaştı.

Nevşehir'e yatırım sağlayacak, istihdam olanakları sunacak tüm iş insanlarının yanında olacağını ve her türlü desteği vereceğini vurgulayan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayicide, yatırımcıda, iş insanı da güvenli bir ortam ve kendisini güvende hissedeceği bir muhatap görmek ister. O yüzden açık ve net söylüyorum ki bu şehrin yatırımcısı bu şehre kazandıracağı her yatırımda sonuna kadar bir belediye başkanı olarak beni yanında görecek. Ankara'da bugüne kadar ben dost biriktirdim. Bugüne kadar şahsımla alakalı Ankara'da bürokraside, siyasette, devlette olanlardan bir şey istemedim. Bunun içinde sonsuz bir krediye sahibim. Bu sonsuz krediyi şehrimizin, bu şehirde yaşayan insanların sorunlarını çözmek için sonuna kadar kullanacağımdan hiçbir endişeniz ve şüpheniz olmasın."

Belediyenin yatırımlarına ilişkin slayt gösterinin ardından toplantı sona erdi.

