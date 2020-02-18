NTSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO), Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.
NTSO Meclis Başkanı Seyit İnce, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni yılın ekonomide olumlu hareketlenmelerle başladığını, 2020 yılının iş insanları ve yatırımcılar açısından umut verdiğini kaydetti.
NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ise faizlerde yaşanan düşüş ile ülke ekonomisinde canlanmanın başladığını ve bunun devam etmesini beklediklerini ifade etti.
Çin'de yaşanan salgın ile ekonomik sıkıntıların Türkiye için iyi bir fırsat olabileceğini ve iş dünyasının bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Parmaksız, "Çin'de meydana gelen salgın hastalığın ardından Çin ekonomisinde yaşanan sorunlar belki de Türk ekonomisine daha iyi bir ortam yaratacak. Önümüze yeni fırsatlar çıkacak. Bazı sektörlerimiz Avrupa'ya daha çabuk girme imkanı yakalayacak. TOBB ile hükümet arasında bir takım görüşmeler devam ediyor." dedi.
Toplantıya davetli konuk olarak katılan Belediye Başkanı Rasim Arı da belediyenin çalışmaları ile ilgili iş insanlarına bilgi aktardı, hayata geçirmeyi hedefledikleri projelerini paylaştı.
Nevşehir'e yatırım sağlayacak, istihdam olanakları sunacak tüm iş insanlarının yanında olacağını ve her türlü desteği vereceğini vurgulayan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sanayicide, yatırımcıda, iş insanı da güvenli bir ortam ve kendisini güvende hissedeceği bir muhatap görmek ister. O yüzden açık ve net söylüyorum ki bu şehrin yatırımcısı bu şehre kazandıracağı her yatırımda sonuna kadar bir belediye başkanı olarak beni yanında görecek. Ankara'da bugüne kadar ben dost biriktirdim. Bugüne kadar şahsımla alakalı Ankara'da bürokraside, siyasette, devlette olanlardan bir şey istemedim. Bunun içinde sonsuz bir krediye sahibim. Bu sonsuz krediyi şehrimizin, bu şehirde yaşayan insanların sorunlarını çözmek için sonuna kadar kullanacağımdan hiçbir endişeniz ve şüpheniz olmasın."
Belediyenin yatırımlarına ilişkin slayt gösterinin ardından toplantı sona erdi.
-
NTSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
-
Hacıbektaş'ta sürek avı yapıldı
-
Minik yüreklerden Elazığ ve İdlib'e yardım
-
Yozgat'ta “İşaret dili kursu” yoğun ilgi görüyor
-
Küçük Ayşenur'un omurga eğriliği özel yöntemle düzeltildi
-
Gençlerbirliği'nden “kardeşlerin derbisi” paylaşımı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.