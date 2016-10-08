Nüfus müdürleri Ereğlide istişare toplantısı yaptı

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Konya İl Nüfus Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 31 ilçe nüfus müdürünün katılımı ile ilçede gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.

İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan müdürleri selamlayan Başkan Özgüven, “Sizleri Ereğli’mizde görmekten sevinç duyduk. Ereğli Konya’nın en büyük ilçesi konumundadır. 150 bin nüfusu, coğrafyası ile 36 ilden büyük bir ilçedir. Bir tarafı Eskişehir bir tarafı Niğde hudutlarına uzanan ve 400 kilometreyi aşan bir coğrafyaya sahip olan Konya, İstanbul’dan daha sonra Türkiye’nin maksimum nüfus ve ilçesine sahip olan ilidir. Ereğlimiz sütü, beyaz peyniri, siyah havucu, yarış atları ve tarımsal potansiyeli ile önemli bir ilçedir. Bu ilçede sizleri görmek ve misafir etmek bizleri mutlu etti” dedi.

Başkan Özgüven, ulus kurum ve kuruluşlarının vitrininin değişmeye başladığını da kaydederek, “İlçe Nüfus Müdürlüğünde hoş bir tasarı yapıldı. Nitelikli ve nitelikli hizmet anlayışı ortaya konuluyor” biçiminde konuştu.

Konya İl Nüfus Müdürü Ersan Ergen’de, Ereğli’de bulunmaktan mutlu olduklarını kaydederek, “Müdürlük olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıları ilçelere dağıtmak istedik ve ilk olarak Ereğli’de yapmayı yerinde gördük. Hem şehirleri tanımak hem de toplantılarımızı gerçekleştirmek için böyle proje yaptık. İstişare toplantılarımızı diğer ilçelerimizde de gerçekleştireceğiz. Gösterdiğiniz ilgi, ilgi ve samimiyete teşekkür ediyorum” diye konuştu.