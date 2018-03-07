NURİ TÖMTÖM İLKOKULUNDA MEYVE GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Nuri Tömtöm İlkokulu bünyesinde yürütülen “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamında; öğrencilere meyve yeme alışkanlıklarını artırmak için tüm öğrencilerin katılımıyla “MEYVE GÜNÜ” etkinliği düzenlendi. Etkinlik velilerin de katılımıyla şenlik havasında gerçekleşti.
M.SARIKULAK
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