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20 Aralık 2016 Salı

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Nusaybinde 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Nusaybin ilçesi kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları kadar kullanıldığı değerlendirilen barınak, sığınak ve ambar alanlarını t.

20 Aralık 2016 Salı, 10:15

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Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Nusaybin ilçesi kırsal alanlarında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları kadar kullanıldığı değerlendirilen barınak, sığınak ve ambar alanlarını tahrip etmek ve bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları tutmak amacıyla operasyon düzenlenecektir. Işlem icra edilecek bölgede yaşamış vatandaşlarımızın can ve mülk güvenliğini sağlamak amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince 20 Aralık 2016 Salı günü saat 06.00 itibari ile Nusaybin İlçesine alt olan, Dere ve Yavruköy Mahalleleri ile sınırlı almak üzere ikinci bir duyuruya değin sokağa çıkma yasağı bildiri edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından siklet arz etmektedir, yasağın bitim süresi hem duyurulacaktır” denildi.

 Abdullatif Altunkaynak 

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