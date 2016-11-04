Nusaybindeki tünel kapatıldı

Mardin Valiliği, dün yaptığı açıklamada, Suriye ile 151,6 kilometre sınırı olan kentin hudut güvenliğini karşılamak amacıyla Valilik ile MIT Alan Biriminin koordinasyonunda, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının da katkılarıyla yoğun incelemeler yürütüldüğü bildirilmişti. Açıklamada, “Bu çalışmalar neticesinde bugün Suriye’nin Kamışlı kentinde etkinlik bildiren PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca Nusaybin ilçesine kadro ve araç gereç uymak maksadıyla kazılmış, toplam 400 metre uzunluğunda ve sınırımızı 50 metre geçen, içerisinde patlayıcıların olduğu değerlendirilen tünel bulundu” ifadelerine yer verilmişti.

İçerisinde patlayıcıların bulunduğu tünel, patlayıcıların kontrollü bir şekilde tahrip edilmesiyle kapatıldı.