Nusret Tatbikatı başladı

Tatbikat kapsamında, TCG HEYBELİADA (F-511) Korvetinde basın toplantısı düzenlendi. Gözlemci ülkelerin de hazırlanmış bulunduğu toplantıda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Nusret 2016 Ziyafet Tatbikatı ile ilgili veri veren Mayın Harbi Harekat Merkezi Başkanı Deniz Albay Burçin Erkin, tatbikatın 25 Kasım-4 Aralık 2016 tarihleri arasında İzmir Körfezi’nde başladığını söyledi.

16 ÜLKEDEN 20 GÖZLEMCİ KATILIYOR

Nusret 2016 Misafir Etme Tatbikatının Türkiye’nin konut sahipliğinde yapıldığını belirten Mayın Harbi Harekat Merkezi Başkanı Deniz Albay Burçin Erkin, tatbikata, arkadaş ve müttefik ülkeler ile NATO ve Türkiye’den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Emniyet Komutanlığı bağlısı yüzer ve uçar birlikler ile farklı alanlara yönlendirilmiş ülkelerden gözlemcilerin katıldığını söyledi. Bahreyn, Gürcistan, Katar, Kuveyt, Kore Cumhuriyeti, Lübnan, Suudi Arabistan gibi toplamda 16 ülkeden 20 gözlemci ve Romanya’dan iki karargah subayının katıldığını açıklayan Albay Erkin, tatbikat ile mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamayı, öbür ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

AVLANMA GEMİSİNDEN F-16 UÇAĞINA DEK UNSURLAR KULLANILACAK

Tatbikatta, Türkiye’den 7 Mayın Avlama Gemisi, 1 Komuta-Teftiş Gemisi (Mayın Dökücü), 1 Korvet, 1 Emniyet Gemisi, 1 Helikopter, 1 Mayın Toplama Botu, 1 Sualtı Savunma Tayin Timi, 3 Sahil Güvenlik Botu, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 2 F-16 uçağı ve 1 C-130 ulaştırma uçağı; NATO Daimi Mayın Karşısında Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) zarfında ise Yunanistan’dan 1 Komuta Yoklama Gemisi, Almanya ve Türkiye’den birer Mayın Avlama Gemisinin yer alacağı da belirtildi. Dost ve müttefik ülkelerden Bulgaristan ve Romanya’dan birer Mayın Tarama Gemisi ile İspanya’dan 1 Mayın Avlama Gemisi, Belçika’dan 1 Otonom Sualtı Aracı (AUV) Timi, Romanya ve Yunanistan’dan birer Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Ülkü Getirme (EOD) Timi yer aldı.

TATBİKAT 3 SAFHADA GERÇEKLEŞECEK

Tatbikatın icrası hakkında da bilgiler veren Albay Burçin Erkin, tatbikatın TCG Sokullu Mehmet Paşa’da (A-577) Mayın Filosu Komutanlığınca teşkil edilerek, Mayın Harbi Harekat Merkezinden icra edileceğini kaydetti. Tatbikatın 3 safhada gerçekleştirileceğini anlatan Albay Erkin, şunları söyledi:

“Havadan ve suüstü gemileriyle dökülen mayınlarla kirletilen saha ve kanallar, Mayın Avlama/Tarama Gemileri, Mayın Harbi Dalgıçları ve Patlayıcı Maddeyi Etkisiz Ayla Getirme Timleri tarafından Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı icra edilerek temizlenecek. Mayın döküş ve mayın karşı tedbirlerini taşıyan 3 safhada gerçekleştirilecek tatbikatın birinci safhası, liman eğitimleri ile hava ve suüstü unsurları kadar icra edilecek mayın harekatını içeriyor. Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) harekatının yapılacağı ikinci safhada ise dökülen mayınlar, mayın avlama gemileri, göre sonarlar vasıtasıyla tespit edilecek EOD Timleri, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) ve insansız sualtı cihazları göre teşhis edilerek etkisiz işık halkası getirilecek. Mayın tarama gemileri tarafından icra edilecek tarama harekatında ise demirli mayınlar evre çıkarılarak etkisiz ülkü getirilecek. Nusret 2016 Misafir Etme Tatbikatı üçüncü evre faaliyetlerinde de 2 Aralık 2016 tarihinde İzmir Limanı’nda TCG Anamur’da tatbikat sonu kritiği yapılacak.”