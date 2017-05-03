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O teröristlerin fotoğrafları ortaya çıktı

Şırnak’taki teröristleri yöneten ‘Zeryan Amed’ kod adlı Ayşe Kaçar ve Cizre’deki çatışmaları yöneten ‘Axin Dicle’ kod adlı Derya Karahan’la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İki teröristin terör örgütü üyeliğinden cezaevine girdiği, çıktıktan sonradan da Kandil’e .

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:06

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Şırnak’taki teröristleri yöneten ‘Zeryan Amed’ kod adlı Ayşe Kaçar ve Cizre’deki çatışmaları yöneten ‘Axin Dicle’ kod adlı Derya Karahan’la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İki teröristin terör örgütü üyeliğinden cezaevine girdiği, çıktıktan sonradan da Kandil’e gittiği öğrenildi. Teröristlerin çözüm sürecinin sabote edilmesi ardındaki başlatılan iddiaya göre özerklik eylemleri zarfında, güya PKK Yürütme Komitesi üyesi ‘Abbas’ kod adlı Duran Kalkan göre Şırnak ve Cizre’ye hendek çatışmalarına yol göstermek için yollandıkları belirlendi.

İki teröristin, Duran Kalkan’la birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Terörist Derya Karahan’ın kardeşi ‘Mahir Dicle’ kod adlı Hasan Karahan’ın da 2012’de Diyarbakır kırsalındaki bir operasyonda ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.

Kalkan’ın adı örgüt içindeki kadınlarla kurduğu ilişki nedeniyle daha önce de sık sık gündeme gelmişti.

KAYNAK: SABAHTAN 

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