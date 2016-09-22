Obama muhtemel İran tasarısını veto edecek

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Barack Obama’nın, İranlı üst düzey yöneticilerin mal varlıklarına ilişkin finansal adımların ABD tarafından ifşa edilmesini öngören yasa tasarısını veto edeceği bildirildi.

Beyaz Saray, Temsilciler Meclisi’ne Maine eyaleti vekili Cumhuriyetçi Bruce Poliquin tarafından sunulan ve İranlı yöneticilerin mal varlıklarını ifşa edecek yasa tasarısının, Oval Ofis’e gelmesi halinde Obama tarafından veto edileceğini açıkladı.

Cumhuriyetçi Poliquin tarafından “İranlı Liderler Varlık Şeffaflığı Yasası” başlıklı yasa tasarısı, ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ne haziran ayında sunuldu.

Belli aşamalardan geçen yasa tasarısının Temsilciler Meclisi genel kuruluna gelmesi bekleniyor ancak söz konusu yasa tasarısı burada kabul edilse bile Kongre’nin diğer kanadı Senato’dan da geçmesi gerekiyor.

Nükleer anlaşma zeminine zarar verir



Beyaz Saray, ancak bu iki aşamadan sonra Obama’nın masasına gelmesi muhtemel yasa tasarısının, İran’la nükleer anlaşma zeminine ve ABD’nin taahhütlerine zarar verebileceği endişesiyle veto edileceğini bildirdi.

Açıklamada, “ABD yönetimi, Kongre’nin, terör finansmanı ve para aklamayla mücadelede İran’ın uluslararası standartlara uyması ve şeffaflığın artırılması amacını paylaşmaktadır ancak bu yasa tasarısı, ters tepki yapabilecek niteliktedir.” ifadelerine yer verildi.

Yasa tasarısıyla İranlı bazı üst düzey yöneticilerin mal varlıklarındaki hareketliliklerin ABD yönetimince kamuya açık şekilde paylaşılmasının öngörüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu tür bilgilerin ifşa edilmesinin İran’daki “finansal şeffaflık” seviyesini daha da azaltabileceği belirtildi.

Beyaz Saray, özellikle İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili firmaların ve haklarında blokaj uygulanan İranlı firmaların ABD yönetimi tarafından yakından takip edildiğini aktararak ve bunun dışında İranlı yöneticilerin varlıklarını ifşa etmenin özellikle nükleer anlaşma zeminine ve taahhütlerine karşı negatif bir algı oluşturacağını kaydetti.

İran’la nükleer anlaşma, geçen yıl temmuz ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da aralarında ABD’nin de olduğu P5+1 ülkeleri ile İran arasında imzalanmıştı.