Obama'dan BM'de Rusya'ya uyarı

ABD Başkanı Obama, “Eğer Rusya komşularının işlerine müdahale etmeye devam ederse bu, belki iç politikada popüler olabilir ve milliyetçi coşkuyu ateşleyebilir ancak zamanla itibarını ve sınır güvenliğini azaltır.” dedi.

NEW YORK (AA) – ABD Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı olarak son kez New York’taki BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılarak konuşma yaptı.

Radikalizmin, ırkçılığın, etnik ayrımcılığın her türlüsünün reddedilmesini isteyen Obama, küreselleşmenin bazı çatışmaları ve zorlukları da beraberinde getirdiğine işaret etti.

“Örtünmek isteyen kadınlara karşı çıkan liberal demokrasiler görüyoruz. Hazreti Muhammed’i tasvir eden karikatürleri, Batılı gazeteleri protesto eden gösteriler görüyoruz.” diyen Obama, Avrupa ve ABD’de göçmenlere karşı bir tavır bulunduğunu da hatırlattı.

DAEŞ gibi örgütleri yok etmek için birleşmek gerektiğine vurgu yapan Obama, Suriye’deki krizin çözümü için askeri bir yol bulunmadığını, diplomasi yolunun izlenmesi gerektiğini yineledi.

İsrail-Filistin sorunu

Obama, tüm toplumlara eşit muamele edilmesi gerektiğini belirterek İsrail-Filistin sorununa değindi.

Obama, “Filistinliler İsraillilere karşı tahrik edici söylemleri bırakırlar ve İsrail’in meşruiyetini kabul ederler, İsrailliler de kalıcı olarak Filistinlilerin topraklarını işgal edip yerleşim kuramayacaklarını anlarlarsa bu iki toplum için de daha iyi olur.” dedi.

“Hepimiz nükleer silahların yayılmasını önleme ve nükleersiz bir dünya için mücadele etme sözü verdik.” diye konuşan Obama, “Kuzey Kore’nin nükleer denemesi hepimizi tehlikeye sokuyor. Anlaşmayı bozan her ülke sonuçlarına katlanmalı. ABD gibi bu silahlara sahip olan ülkelerin de stokların azaltılması sorumluluğu ve bir daha bu tür denemeler yapmama gibi temel normlara uyma mesuliyeti var.” ifadelerini kullandı.

“Rusya itibarını ve sınır güvenliğini azaltır”

Obama, güçlü ülkelerin de sınırlamalar ve uluslararası kurallara saygı göstermesinin önemine dikkat çekerek belki bazı özgürlüklerin kısıtlanabileceğini ama bunun uzun vadede güvenliği güçlendireceğini ifade etti.

Bu gerçeğin sadece ABD için değil diğer ülkelerde de geçerli olduğunu anlatan Obama, “Eğer Rusya komşularının işlerine müdahale etmeye devam ederse bu, belki iç politikada popüler olabilir ve milliyetçi coşkuyu ateşleyebilir ancak zamanla itibarını ve sınır güvenliğini azaltır.” dedi.

Muhabir: Mustafa Keleş,Tuğrul Çam

