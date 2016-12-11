Obezite hastaları için özel un üretildi

KONYA (AA) – MUHAMMED BOZTEPE – Konya’da bir işletme tarafından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) geliştirilen bir ürünün kullanımıyla, obezite, şeker ve kalp hastalarının tüketebileceği özel içerikli un üretildi.

Kentte 1964’den bu yana başta mısır, buğday, arpa ve soya olmak üzere hemen her çeşit hububat üzerine çalışan ve insan sağlığını koruyucu fonksiyonel gıdalar üreten bir şirket, 3,5 yıl önce “şeker, obezite ve kalp hastaları için ne yapabiliriz?” düşüncesiyle harekete geçti. Aynı dönemde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin klinik çalışmalar sonrasında kriterlerini belirlediği bir ürünün geliştirilmesi konusunda TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi de proje başlattı.

Firma ve TÜBİTAK’ı aynı amaç üzerinde buluşturan çalışmanın ardından, Türk mühendisleri tarafından, gündelik yaşamda kullanılan beyaz unun şeker, kalp hastalıkları ve obeziteyi tetikleyen özellikleri minimuma indirilerek, özel içerikli un üretildi. 2017’de piyasaya sürülecek ürün, ilk etapta internet üzerinden eczaneler kanalıyla, sonraki süreçte ise marketlerden temin edilebilecek.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. İncinur Hasbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çağın hastalıkları arasında yer alan obezite, kalp ve şeker rahatsızlığı için TÜBİTAK olarak 3,5 yıl önce ciddi bir araştırma sürecine girdiklerini anlattı.

Geliştirdikleri ürünün faydasından bahseden Hasbay, şöyle devam etti:

“Üretilen bu fonksiyonel ürün, gıdaların enerjisini ve glisemik indeksini azaltarak obezite, kalp ve şeker hastalıklarıyla mücadeleye yardımcı olacak. Ürünün kalın bağırsakta sindirilebilmeyi sağlayan özelliği sayesinde, kullanıldığı alanlarda sağlık üzerine etkileri bakımından diyet lif özelliği gösterecek ve kalın bağırsakta diyet liflere göre daha kolay fermente edilebilecek. Probiyotik olma özelliklerinin yanında bu ürün, vücutta enerji tüketimini ve hücre içinde mitokondri hızını da artırarak kilo almayı önleyen bütirat ve bol miktarda kısa zincirli yağ asitleri üretmesi nedeniyle bağırsak sağlığı, özellikle kolon kanserinin önlenmesi açısından da yararlı olacak.”

– “Şeker hastaları beyaz ekmek yiyebilecek”

İşletmenin yönetim kurulu başkanı Nurettin Demirpolat ise Türkiye’nin her alanda olduğu gibi gıda sektöründe de büyük gelişme gösterdiğini dile getirdi.

Son 50 yılın hastalığı olarak sıklıkla gündeme gelen obezite, şeker, kalp ve bağırsak hastalıklarının önlenmesi konusunda “ne yapabiliriz?” diye düşündüklerini ve bu doğrultuda bir şeyler yapmayı istediklerini vurgulayan Demirpolat, şunları kaydetti:

“Yılların verdiği tecrübeyle unun olumlu olan yapısının geliştirilmesi üzerinde durduk. Bu alanda ciddi çalışmalar gerçekleştiren TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin uzmanlarıyla görüştük. Obezite, kalp ve şeker hastalarının da rahatlıkla beslenmelerini sağlayacak bir ürünün üretimini sağladık. Piyasada kalp, şeker ve obezite hastalıklarının tedavisine yönelik bilgi kirliliği var. Klinik çalışmalar yapılmadan ve bilimsel zemine dayanmayan pek çok ürün deva olarak sunuluyor. Ne var ki biz bu konuda Türkiye’deki en yetkin otorite olan TÜBİTAK’a kendimizi teslim ederek, Anadolu’nun bilim insanlarının geliştirdiği yerli ürünü ürettik. Özel içerikli un sayesinde artık şeker, obezite ve kalp hastaları da rahatlıkla beyaz ekmek yiyebilecek. Probiyotik özelliği sayesinde bağırsak florasının korunmasına yardımcı olan ürün, kolon kanserine kadar giden pek çok hastalığın önlenmesine de yardımcı olacak.”