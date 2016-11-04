Obeziteye karşı sokak ortasında zumba

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık Durumu İşleri Müdürlüğü ve özel bir hastane işbirliğiyle Diyabet ve Obezite Haftası dolayısıyla sağlıklı yaşama uyarı sürüklemek için yürüyüş düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla başlayan yürüyüşe Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır da katıldı. Yürüyüşle obezite ve diyabet hastalıklarına uyarı çekilirken, sağlığı temsilen vatandaşlara yeşil elmalar dağıtıldı. Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda sona eren yürüyüşün ardındaki vatandaşlar şarkılar eşliğinde zumba yaptı. Vatandaşlar eğitmenler eşliğinde zumba yaparak sıhhat için hareketin önemine şive yaptı.

“Obezite manâlı bir rahatsızlık”

Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Ömer Şatır, “Obeziteye karşısında duyarlılığın hissettirilmesi, vatandaşa duyurulması anlamında bir etkinlik düzenlendi. Emrindeki obezite manâlı bir rahatsızlık. İnsanların daha dar etmek için spor yapıp, yürüyüş yapıp, beslenmesine dikkat edip fit görünüme sahip olabilirler diye düşünüyorum. Bunların yapılabilmesi için belediye olarak okullarımızda, spor salonlarımızda elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Obezitenin dünyadaki en büyük problemlerden biri olduğunu açıklayan özel hastane yetkilisi Dr. Ulvi Ünal ise, “Obeziteye karşı bir mücadele içindeyiz. Sağlık Bakanlığı’nın da desteklediği bir proje buradaki en büyük destekçimiz Beylikdüzü Belediyesi, beraberce yürüdük, derhal de zumbalıyoruz. Burada dans ediyor arkadaşlarımız obeziteye karşısında farkındalığımızı ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Serdal Altıntepe