Oda ve borsa başkanları Ilgın'da buluştu

KONYA (AA) – Konya ve Karaman oda ve borsa başkanları, Ilgın ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Ilgın Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Ilgın Kaymakamı Yücel Gemici, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Ilgın İlçe Müftüsü Abdurrahim Kocagöl ve Konya, Karaman il ve ilçeleri odalar ile borsa başkanları katıldı.

İstişare toplantısının tamamlanmasının ardından heyet, Ilgın kaplıcalarını ziyaret etti.

Burada heyete eşlik eden Kaymakam Gemici, kaplıcalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Kütükcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgın ilçesinin hayatında önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Düzenlenen istişare toplantısının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Kütükcü, şunları kaydetti:

“Diğer oda ve borsa başkanlarımızın da Ilgın’ı tanımalarını, kültürünü ve yatırımlarını, şehir ekonomisini yakından tespit etmelerini bu toplantımız sağlamış oldu. Bu toplantımızın farklı ilçelerde yapılmasının asıl amacı bu zaten. Katılan oda başkanlarımız, başka ilçelerin yatırımlarını ve o ilçenin gelişmişliklerini varsa problemlerini ve tecrübelerini paylaşmış oluyorlar. Bu paylaşımlar diğer ilçelere de yeni bir bilgi olarak dönüyor. Tecrübe ve bilgi paylaşımları bizim için çok önemli ve faydalı geçiyor. Ben son olarak ev sahibimize çok teşekkür ediyorum.”