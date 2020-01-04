ODD Satış ve İletişim Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) – Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl onuncusunu organize ettiği "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2019 Gladyötörleri" sahiplerini buldu.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen törene ODD üye markaları, otomotiv dünyasının temsilcileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

– "Dernek olarak gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz"

ODD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Satış ve İletişim Ödülleri, ODD Gladyatörlerine katılan tüm adayları tebrik etti.

2019 yılını da değerlendiren Bilaloğlu, şunları söyledi:

"Pazarın toparlanma sürecine girdiğine inandığımız 2019 yılı son çeyreğinin devamı olarak 2020 yılı için öngörülen yüzde 5'lik ekonomik büyümenin desteklemesi ve otomotiv ekosisteminin dengelenme sürecinden büyüme sürecine tekrar geçebilmesi için, fayda yaratacağına inandığımız tedbirler de derneğimiz tarafından Ankara ile paylaşıldı. Dernek olarak gelişmelerin takipçisi olmayı sürdüreceğiz."

– "Satış" ve "İletişim" kategorilerinde toplam 22 dalda ödül verildi

"ODD Satış ve İletişim Ödülleri" kapsamında yılın en başarılı marka ve çalışmaları 22 dalda ödüllendirildi.



"İletişim Ödülleri" kategorisinde halka açık kategorilerde adaylar, "Yılın Dergi Uygulaması", "Yılın Dijital Deneyim Uygulaması", "Yılın Sosyal Medya Uygulaması", "Yılın Gazete Uygulaması", "Yılın Radyo Uygulaması", "Yılın Outdoor Uygulaması", "Yılın TV Uygulaması", "Yılın Nostalji TV Uygulaması", "Yılın Nostalji Radyo Uygulaması" ve "Yılın Nostalji Gazete Uygulaması" dallarında "www.oddgladyator.com" sitesi üzerinden verilen oylar ile ilk 5 içine girmeye çalıştılar.

Halk oylaması ile ilk 5'e kalan projeler ve halk oylamasına açık olmayan Yılın PR/Etkinlik Uygulaması, Yılın Entegre İletişim Kampanyası, Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ve kategorilerinde yer alan tüm aday çalışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, gecede canlı oylandı.

Bu ödüllerin yanı sıra gecede Jüri Özel Ödülü de sahibini buldu.

Satış Ödülleri kategorisinde, "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası", "En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası", "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli", "En Çok Satılan Otomobil Modeli", "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası", "En Çok Satılan Otomobil Markası" ve "En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" kategorilerindeki birinciler, ODD veri tabanına işlenen yıllık satış adetleri sonuçlarına göre belirlendi.

Gecede tüm kategorilerde ödül alan firmalar, ödüller ile eş zamanlı olarak hazırlanan ve ODD tarafından onaylanan logoların bir yıllık kullanım hakkına da sahip oldu.



– İletişim ödülleri

Buna göre, "Yılın Televizyon Uygulaması" Toyota'nın "Safety Sense Akıllı Güvenlik Sistemi İnsanlarda Olsaydı?", "Yılın Gazete Uygulaması" Honda'nın "Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi", "Yılın Radyo Uygulaması" Audi'nin "Babalar Günü Radyo Spotu", "Yılın Dergi Uygulaması" JEEP'in "Renegade Dergi İletişimi- Rahatlık Doğada", "Yılın Dijital Deneyim Uygulaması" Mercedes-Benz'in "HTA X-Class V6 Force Touch", "Yılın Sosyal Medya Uygulaması" Ford'un "Cem Yılmaz Karakomik Filmler FORD Focus Dijital Filmler, "Yılın Outdoor Uygulaması" Citroen'in "Yeni Citroen C5 Aircross SUV Gerilla Aktiviteleri", "Yılın PR/Etkinlik Uygulaması" Hyundai'nin "KonAtolian", "Yılın Nostalji TV Uygulaması" Renault'nun "Kangoo Film Serisi", "Yılın Nostalji Radyo Uygulaması" Ford'un "Emniyet Kemeri Radyo Spotu" ve "Yılın Nostalji Gazete Uygulaması" da Ford'un "Ralli Şampiyonluk İlanı" çalışması oldu.

"Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi"nde Audi'nin "Güzel Hareketler", "Yılın Entegre İletişim Kampanyası"nda BMW'nin "Yeni BMW 3 Serisi Lansmanı", "Yılın Basın Lansmanı"nda da Honda Civic ödüle layık görüldü.

Söz konusu ödüllerin yanı sıra "Yılın Jüri Özel Ödülü"nü Fiat'ın "İyiye işaret"i kazandı.

– Satış ödülleri

"Satış Ödülleri" kategorisinde, "En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası" SSangyong, "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli" Ford Transit, "En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası" Ford, "En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası" Lamborghini, "En Çok Satılan Otomobil Markası" Renault, "En Çok Satılan Otomobil Modeli" Fiat Egea, "En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası" Fiat oldu.

– En yüksek katılım "Sosyal Medya Uygulaması" kategorisinde oldu

ODD üyesi markaların iletişim kategorilerine katılımları çok yoğun oldu. En büyük ilgi 10 aday çalışma ile "Sosyal Medya Uygulaması" kategorisinde olurken, "Dijital Deneyim Uygulaması" ve "TV Uygulaması" kategorilerinde 7'şer adet çalışma yer aldı. Tüm kategoriler toplamında 61 çalışma ödül almak için mücadele verdi.

– "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü otomotiv basını belirledi

"Yılın Basın Lansmanı" ödülünü her yıl olduğu gibi bu yıl da otomotiv basınının temsilcileri belirledi. Basın mensuplarının, 2019 yılı içerisinde katıldıkları marka ve modellerin test sürüşü ya da tanıtım etkinliklerini değerlendirdikleri bu kategoride aday olan markalar sistem üzerinden oylandı.

Türk otomotiv sektörünün temsilcilerini buluşturan etkinliğin bu yılki destekçileri arasında, ana sponsor sahibinden.com'un yanı sıra, Castrol, Bridgestone, Avis Filo, TEB, GEFCO, Autorola, ALJ Finans ve Ipsos yer aldı.



Öte yandan gecede ödül kazananlar, iletişim ve pazarlama alanında uzman akademisyenlerden oluşan tecrübeli jürinin değerlendirmesiyle belirlendi.