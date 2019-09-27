ODTÜ'lü öğrencilerden Diyarbakır annelerine destek

ANKARA (AA) – Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek açıklaması yaptı.

ODTÜ kampüsü A1 kapısı önünde bir araya gelen öğrenciler, Türk bayrağı ve "Yüreğimiz sizinle. Diyarbakır'da evlatları için mücadele eden ailelerin yanındayız." yazılı pankart açtı.

Öğrenciler, "Teröre lanet, annelere destek", "PKK, annelerin ayakları altında kalacak" yazılı dövizler de taşıdı.

Kendilerini "ODTÜ Biziz Platformu" olarak adlandıran grup adına basın açıklamasını okuyan Kayahan Çetin, PKK tarafından dağa kaçırılan oğlunu kurtarmak için Hacire Akar'ın yaktığı ateşin, PKK terörü yüzünden yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin meselesi olduğunu söyledi.

– "Yüreği yanan aileler, bizim ailelerimiz"

HDP'yi eleştiren Çetin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"PKK'nın ailelerinden koparıp dağa kaçırdığı gençler, bizim yaşlarımızdaki kardeşlerimizdir. Yüreği yanan aileler, bizim ailelerimizdir. Kaçırılan gençlik, bizim gençliğimizdir. Terör örgütü PKK hem gençlerimize, kardeşlerimize hem de Türkiye'nin geleceğine saldırmaktadır. Türk gençliği olarak bu zulümden uzaktayız diye gözlerimizi kaçıramaz, kulaklarımızı tıkayamaz, vicdanımızı susturamayız. Gençliğimiz kaçırılmasın, gençliğimiz öldürülmesin diye kahrolsun PKK, kahrolsun HDP diyoruz."

Diyarbakır ailelerinin eyleminin, bir vatan ve insanlık nöbeti olduğunu belirten Çetin, PKK'ya karşı Mehmetçik'in verdiği mücadelenin, annelerin kararlılığıyla daha çok güç kazandığını bildirdi.

Çetin, "Bizler, PKK terörüne karşı sıra arkadaşlarını şehit vermiş ODTÜ öğrencileri olarak, Türkiye'mizin birliğini, bütünlüğünü ve genç kardeşlerimizin güvenli geleceği için terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından kampüs içerisinde yürüyen grup, PKK ve HDP aleyhine sloganlar attı.

"Gençlik Marşı"nı söyleyen öğrenciler, daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.