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Odunpazarı Belediyesi fidan yetiştirecek

06 Kasım 2016 Pazar, 14:30
Odunpazarı Belediyesi fidan yetiştirecek

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ESKİŞEHİR (AA) – Odunpazarı Belediyesi, kurduğu fidan üretim merkeziyle çeşitli türlerde fidan yetiştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, inşa edilmeye başlanan fidan üretim merkeziyle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Çavlum köyündeki 200 bin dönümü aşkın arazide kurulacak fidan üretim merkezinde, elektrik, su gibi altyapı yatırımlarının yanı sıra sera, idari bina yapımlarının hızla devam ettiği ifade edilen açıklamada, kısa sürede bitirilmesi tamamlanan merkezle belediyenin ihtiyaç duyulan fidan üretimini kendi tesisinde yapabileceği kaydedildi.

eskişehir Odunpazarı Belediyesi

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