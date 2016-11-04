Odunpazarı Kent Konseyi'nden Vali Çelik'e ziyaret
ESKİŞEHİR (AA) – Odunpazarı Kent Konseyi Başkanlığına yeni seçilen İsmail Kumru ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Azmi Çelik’i makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Çelik kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Çelik, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortak anlayışıyla, insanların yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri takip etme noktasında, herkesin üzerine görevler düştüğünü söyledi.
Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı Kumru ise konseyin 5. Genel Kurulu’nu 28 Ekim’de günü yaptığını anımsatarak, 2 binin üzerinde gönüllüyle Eskişehir’e hizmet verdiklerini kaydetti.