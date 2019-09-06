Odunpazarı Modern Müze kapılarını açıyor
ESKİŞEHİR (AA) – Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze (OMM), yarın gerçekleştirilecek törenle açılacak.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, temeli geçen yıl şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'ın (KKAA) tasarladığı OMM'de farklı büyüklüklerdeki sergileme alanlarının yanı sıra kafe, satış mağazası ve atölye alanları bulunuyor.
Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek inşa edilen 4 bin 500 metrekarelik çağdaş sanat alanına sahip OMM'nin, bulunduğu bölgeye ahşap yapı sistemi ve etkileyici mimarisiyle gündüz olduğu kadar gece de canlılık getirmesi bekleniyor.
Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca'nın kurucusu olduğu müzede, gerçekleştirilecek eğitim programları, seminerler, sanatçı buluşmaları, atölye çalışmaları ve dinamik sergi programlarıyla kültürel gelişimin artırılması ve gençlerin sanatsal birikiminin güçlendirilmesi hedefliyor.
Ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai'nin özel olarak tasarladığı enstelasyon (yerleştirme sanatı) çalışmalarını gerçekleştirdiği OMM'de dünyanın önde gelen dijital sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast'in teknoloji, data bilim ve sanatı bir araya getiren, sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan eseri de yer alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının da beklendiği törenle yarın açılacak müzede, küratörlüğünü Haldun Dostoğlu'nun yaptığı ve Erol Tabanca Koleksiyonu'ndan özel seçkilerin yer aldığı "Vuslat" adlı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
-
GÜNCELLEME – Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca Niğde'ye getirildi
-
Plajı olmayan şehrin şampiyon voleybolcuları
-
Terasına yuva yapan kuş için tadilata ara verdi
-
Garanti BBVA'dan Cinsiyet Eşitliği Kredisi
-
Erzurumlu gençler Zeka Gücü Sınıfı'nda Türkiye çapında proje üretti
-
Odunpazarı Modern Müze kapılarını açıyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.