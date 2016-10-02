ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti̇ Odunpazarı ilçesi yerel yöneti̇mler başkanı Mehmet Lortoğlu, Karapınar Mahallesindeki molozların kaldırılma bedeli̇nin TOKİ tarafından ilçe belediyesine ödendiğini ancak buna rağmen molozların kaldırılmadığını ifade etti.

Lortoğlu, Karapınar Mahallesinde düzenlediği basın toplantısında, Karapınar’da AK Parti̇li̇ beledi̇ye dönemi̇nde TOKİ i̇le i̇şbi̇rli̇ği̇ yapılarak burada modern konutlar inşa edildiğini söyledi.

Dönüşüm bölgesi̇ni̇n alt kısmında kalan yerdeki̇ molozların kaldırılması gerektiğini belirten Lortoğlu, şunları kaydetti:

“Karapınar Mahallesindeki molozların kaldırılma bedeli̇ TOKİ tarafından Odunpazarı Beledi̇yesi̇ne ödenmi̇şti̇r. Buna rağmen molozlar kaldırılmamıştır. Kaldırılmamakta da ısrar edi̇lmektedi̇r. Bu molozların kaldırılmadığı yetmezmi̇ş gi̇bi̇ bölge üzeri̇ne atılan atıklar nedeni̇yle kentin göbeği̇nde bi̇r çöplüğe dönüşmüştür. Karapınar’da yaşayan halkımızın sağlığı tehdi̇t altındadır. bu vi̇rane görüntü Karapınar başta olmak üzere tüm Eski̇şehi̇r’i̇n presti̇ji̇ni̇ de olumsuz yönde etki̇lemektedi̇r.”

Lortoğlu, ilçe halkının belediyeden hizmet beklediğini kaydetti.

Konuşmanın ardından mahalle sakinleri de sorunlarını dile getirdi.