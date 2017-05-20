Oğlunu görmek için ekmek bıçağıyla kreşi bastı

Durum, bu sabah saat 08.50’de Yeni Mahalle Yeşilırmak Caddesi üzerindeki özel bir kreşte meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben, bir zaman önce cezaevinden çıkan 31 yaşındaki Emrah Ö. , ayrıldığı eşi 26 yaşındaki Berivan B. ‘nin oğlu 1.5 yaşındaki M. A. Ö. ‘i göstermediği iddiasıyla, 2 gün önce oğlunun kaydedildiği kreşe gitti. Yeni başlamasına karşın kreşten kısa süre önce alınan oğlunun burada olduğunu zanneden Emrah Ö’ , dışarıdaki görevlilere ve bayan velilere tehditler savurmaya başladı. Bir velinin kendisine engel olmaya çalışınca üzerindeki ekmek bıçağını çıkartan Ö., kreşe girerek koridorda içlerinde gebe bir kadının da bulunduğu öğretmene ve çalışanlara saldırdı.

Kreş sahibi çocukları kurtardı

Bu sırada çocuk yuvası sahibi Fırat Kültürlü, güvenlik kameralarından olayı görünce polislere haber verdi. daha sonra tez çocukların olduğu odaya yönelen Aydın, çocukların bulunduğu odaya girerek kapıyı kitledi ve kapı önünde beklemeye başladı. Aydınlatılmış’ın odasına giren öfkeli baba, kendisinden kaçıp çocuk yuvası sahibi Okumuş’ın odasına giren veli Yusuf Erbil’e saldırmaya başladı. Odada köşeye sıkışan Erbil, Emrah Ö’nün bir hemen olan dalgınlığından yararlanıp ittirerek odadan zorla kaçabildi.

Polisler etkisiz ülkü getirdi

Anaokulu sahibinin olayı polise bildirmesinin gerisinde olay yerine fazla sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede durum bölgesine gelen Kepez İlçe Güvenlik Müdürlüğü ekipleri, kreşin çevresinde güvenlik önlemi alarak Emrah Ö.’ye bıçağı bırakıp teslim olması çağrısında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen Ö’yü, polisler kreşin dışarısında biber gazıyla etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Bütün bu nefret edilen şey batmış anlar ise saniye saniye emniyet kameralarına yansıdı.

“Emniyet kameralarından ayrım ettim”

Çocuk Yuvası sahibi Fırat Kültürlü, “İçeri girer girmez bıçağını sallayarak herkesi tehdit etti. Velilerimizden birisini bıçaklama girişiminde bulundu. Güvenlik kameralarından ayrım eder etmez çocukları korumak için bir odaya kapatıp kendim de kapının önünde durdum. Odam da 2 veli vardı. Velinin birisine saldırdı, hamile öğretmenimize tekme atıp saldırmaya çalıştı. Ayırca bir velimiz vardı ödeme yapmaya gelmişti, odada görür görmez sırık ona saldırdı. Hemen polisi aradım ” dedi.

“Psikolojik destek almamız gerekiyor”

Durum hemen saldırganın eski eşinin ve çocuğunun burada olmadığını söyleyen Aydınlatılmış, “Yeni başlamıştı 2 gün daha sonra ayrılmıştı. Çocuğu ve eşi burada değildi. Velilere, herkese saldırmaya çalıştı. En çok bundan hamile öğretmenimiz etkilendi. Çocuklar sıkıntılı oldu. Okullarda öğretmenlere eğitim kurumlarına aleyhinde olan şiddetten gerçekte şikayetçiyiz. Bu travmayı nasıl atlatacağımızı bilemiyorum. Zaten psikolojik yardım almayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Köşeye sıkışan veli son anda kurtuldu

Kreşte müdüriyet odasında bıçak saldırısından son anda kurtulan Yusuf Erbil ise “Sabahtan ödeme gerçekleştirmek için buradaydım. Saldırıya uğradık. Ben dışarı çıkıyordum aniden beni durdurdu ve kutup saldırdı. daha sonra kaçarak müdüriyete girdim. Ardımdan geldi 2 sefer bıçak salladı karın bölgeme. Öldüreceğim sizi, yaşatmayacağım sizi diyordu. Köşeye geçtim bir boşluğunda ittirip yere düşürdüm” diye konuştu.

Suat Metin – Adem Akalan